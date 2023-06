14 U10-Mannschaften spielten beim Billa-Cup in Eggendorf

Insgesamt 14 von BILLA gesponserte Nachwuchsmannschaften der Altersklasse U10 aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland traten am 18. Juni beim BILLA-Cup in Eggendorf gegeneinander an. In der Sportanlage des ASK Eggendorf wurde zunächst in zwei Gruppen zu je sieben Teams gespielt, ehe anschließend eine Finalrunde folgte. Am Ende des Turniers setzte sich der UFC St. Georgen schlussendlich als Sieger durch.

Foto: Billa AG, Robert Harson

Die Siegerehrung erfolgte durch Eggendorfs Bürgermeister Thomas Winter und den ehemaligen ÖFB-Spieler György Garics. Für die besten vier Teams des Cups aus Eggendorf geht es zuerst zu einem Heimspiel des FK Austria Wien und am 09. September nach Parndorf. Dort spielen sie, zusammen mit den jeweils vier besten Teams von zwei weiteren Cups in Niederösterreich und Wien, um den BILLA Ost-Cup.

Foto: Billa AG, Robert Harson

Während sich auf dem Rasen packende Partien abspielten, bei denen die Talente von morgen ihr ganzes Können zeigten, kam abseits des Platzes auch das soziale Engagement nicht zu kurz. Im Rahmen einer groß angelegten Tombola konnte ein Reinerlös von 2.500 Euro gesammelt werden, der an die Sonderschule Eggendorf ging. Finanziert werden damit Therapiestunden für Schüler.

Foto: Billa AG, Robert Harson

„Die Förderung des Kinder- und Jugendsportes ist für BILLA von großer Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit in den Regionen. Es war einfach großartig, mit wie viel Einsatz die Nachwuchsmannschaften bei der Sache waren, ein großes ‚Dankeschön‘ an alle Teilnehmenden! Darüber hinaus möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die zum Erfolg unserer heutigen Tombola beigetragen haben. Die gesammelten 2.500 Euro machen mich sehr stolz und gehen direkt an die Sonderschule Eggendorf. Ich freue mich schon sehr auf den großen Ost-Cup am 09. September, bei dem die Besten der Besten aus den Regionen Niederösterreich, Wien und Burgenland antreten“, erklärt Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor in Niederösterreich.