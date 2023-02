Fasching-Events im Bezirk Wr. Neustadt im Überblick

Ein Überblick über die Events:

Umzüge mit viel Tradition

Die Jugend Maiersdorf lädt am Sonntag, dem 19. Februar, ab 14 Uhr zum 43. Faschingsumzug.

Der Umzug des Burschenklubs in Lichtenwörth findet am Sonntag, dem 19. Februar, ab 14 Uhr zum 158. Mal statt.

Am Faschingsdienstag ziehen die Narren ab 14 Uhr durch Zillingdorf .

Der 1. Kirchschlager Faschingsverein lädt am Faschingsdienstag ab 14 Uhr zum großen Umzug am Hauptplatz.

Krumbacher Narrentag am Samstag, dem 18. Februar , – ab 10 Uhr Registrierung in Piri‘s GH.

Die Faschingsgilde Felixdorf lädt am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr zum Umzug , beim Freibadparkplatz. Ab 16.30 Uhr Gschnas im Kulturhaus.

Narren laden zur Sitzung

Im Rahmen des 15. Lanzenkirchner Faschings gibt es drei Sitzungen im Pfarrsaal: Donnerstag, 16. Februar, und Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr, und Sonntag, 19. Februarum 15 Uhr.

Die Faschingsgilde Bad Schönau lädt zur 40. Faschingssitzung im Sconarium: Freitag, 17. Februar , und Samstag, 18. Februar , um 19.11 Uhr , sowie Sonntag, 19. Februar , um 14.11 Uhr .

Feuerwehr und Stadtkapelle Kirchschlag laden zu den Faschingssitzungen im Pfarrzentrum: Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr und 19.11 Uhr, sowie Montag, 20. Februar, um 19.11 Uhr.

3. Faschingssitzung im Kulturhaus Felixdorf am Freitag, dem 17. Februar,um 19.19 Uhr statt.

Faschingsgschnasund Kinderparty

„Spektakel im Fasching“ am 20. und 21. Februar beim Genussheurigen Böhm in Katzelsdorf.

Kindermaskenball in Bad Erlach am Samstag, 18. Februar,14 bis 17 Uhr im Gemeindesaal.

Am Samstag, 18. Februar, findet in Theresienfeld der Kindermaskenball der Kinderfreunde im Gemeindezentrum statt.

Im Leopold Grünzweig-Zentrum in Sollenau findet am Sonntag, 19. Februar,ab 14 Uhr der Kindermaskenball statt.

Kinderfasching in Walpersbach am Sonntag, 19. Februar, 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum.

Das Sportlergschnas in Matzendorf-Hölles startet am Samstag, dem 18. Februar,um 20 Uhr im Gemeindezentrum.

Der Musikverein Gschaidt veranstaltet am Samstag, 18. Februar,ab 19 Uhr den Maskenrummel im Festsaal Hochneukirchen.

Im Gemeindesaal Wöllersdorf geht am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) das Faschingsgschnas über die Bühne.

Die JVP Katzelsdorf lädt am Samstag, 18. Februar, von 14 bis 17 Uhr zum Kinderfaschingsfest im Schloss.

Am Faschingsdienstag lädt die Gemeinde von 13 bis 17 Uhr zum Kinderfaschingsfest in den Festsaal Wöllersdorf sowie in den Kultursaal Steinabrückl.

Die 1. Eggendorfer Faschingsgaudi findet am Samstag, dem 18. Februarab 19.11 Uhr im Kurt Schedler Zentrum statt.

Im Gasthaus zur Gemütlichkeit findet in Hochwolkersdorf am Faschingsdienstag der Kinder-Maskenball statt.

In Bromberg findet der Kinderfasching der Dorferneuerung am Faschingsdienstagab 14 Uhr im Gasthof Oberger statt.

Im Wirts‘haus Mößner-Karner in Schwarzenbach findet am Faschingsdienstag ab 14 Uhr der Kindermaskenball statt.

Die Eulen Faschingsgilde Wr. Neustadt lädt am Faschingsdienstag ab 16 Uhr zum Faschingsrummel am Nepomukplatz.

