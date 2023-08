ADEG Lechner öffnete seine Pforten in Katzelsdorf

Was die letzten Wochen bereits angekündigt wurde, war am 3. August offiziell. Die Familie Lechner eröffnete ihre vierte ADEG-Filiale auf der Hauptstraße in Katzelsdorf. Der SPAR, wo die ehemaligen Besitzer den Ruhestand antraten, war seit Mitte Juli geschlossen.

Als das grüne Band feierlich durschnitten wurde, stand die regionale Relevanz der Produkte noch einmal im Mittelpunkt. Der Markt bezieht bereits Produkte von knapp 20 ansässigen Produzenten, darunter Eierhof Schwarz und Mandl’s Ziegenkäse aus Lichtenegg, Seidl Fleischerhandwerk aus Neunkirchen, Windisch Wurst aus Wiener Neustadt, Schwarzbräu aus Krumbach und Würflacher Seifen. Außerdem wurde angeführt, dass sieben Mitarbeiter, die die Stammkunden bereits bestens kennen, vom alten SPAR übernommen wurden. Pater Raphael segnete die Filiale und alle Anwesenden, die den neuen Markt direkt erkunden wollten.

Ein Zuckerl gibt es für ältere und weniger mobile Menschen, denen durch Hauszustellungen, die per Mail oder Telefon beordert werden können, unter die Arme gegriffen werden sollen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 06:50 Uhr bis 19 Uhr sowie samstags von 06:50 Uhr bis 18 Uhr.