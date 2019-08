Bundesweit mag er schon angelaufen sein, im Bezirk war vom Nationalratswahlkampf zuletzt noch nicht so viel zu spüren. Dieser Tage präsentierte die SPÖ aber offiziell ihre Kandidaten, weitere Termine werden folgen.

Als Fixstarter für den Nationalrat im gemeinsamen Wahlkreis mit Neunkirchen gilt Christian Stocker, der dort seit einigen Jahren ÖVP-Vizebürgermeister ist. Er löste vor wenigen Wochen Hans Rädler aus Bad Erlach ab und dürfte sein Mandat behalten. Was die Menschen in der Region bewegt, hat Stocker in den letzten Wochen bemerkt: Etwa Hochwasserschutz in der Buckligen Welt oder im Piestingtal oder das Thema Verkehr.

„Es wird eine Herausforderung, neue Verkehrsverbindungen mit Klimazielen in Einklang zu bringen“, so Stocker. Aber auch das Thema Zuwanderung spielt eine Rolle: „Wiener Neustadt ist eine starke Zuzugsgemeinde, wo die Infrastruktur mithalten muss. Andererseits gibt es viele ländliche Gemeinden im Wahlkreis, die mit Abwanderung kämpfen.“ Seine Erfahrung als Gemeindepolitiker komme ihm entgegen, „es gibt viel Ineinandergreifen in der Landes- und Bundespolitik.“

"Barriere soll weiter abgebaut werden"

Bei der SPÖ kandidiert die Hochwolkersdorfer Gemeinderätin Petra Vorderwinkler an der Wahlkreis-Spitze, die vor allem mit dem Thema Bildung punkten will und in der Region schon auf Wahlkampfmodus und auf vielen Terminen zu sehen ist. Auf Platz zwei Schwarzaus Bürgermeister und Wiener Neustadts Justizanstaltsleiter Günter Wolf, auf Platz drei Grafenbachs Bürgermeisterin Sylvia Kögler. Der langjährige SPÖ-Nationalrat Peter Wittmann wird sich nach knapp 20 Jahren im Nationalrat nicht mehr der Wahl stellen.

Sehr wahrscheinlich gilt der Einzug von FPÖ-Spitzenkandidat Michael Schnedlitz in den Nationalrat. In Wr. Neustadt ist er aktuell Bürgermeister-Stellvertreter. Themenmäßig will sich die FPÖ für die Stärkung der Region, Sicherheit sowie mehr direkte Demokratie stark machen, so Schnedlitz: „Die Barriere zwischen dem Parlament und den Bürgern soll weiter abgebaut werden.“ Der bisherige FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner aus Lichtenegg kandidiert hingegen nur auf Platz zwei – seine Abgeordneten-Karriere dürfe damit vorerst zu Ende gehen.

Ein grünes Mandat scheint für den Wahlkreis in weiter Ferne, weiß auch Spitzenkandidat Michael Diller-Hnelozub. Er rechnet trotzdem mit einem starken Bundesergebnis: „Zweistellig ist realistisch.“ Das Wahlkampfthema: Die Klimakrise. Denn sowohl für ihn als Jungvater als auch für die Listenzweite Clara Schweighofer aus Neunkirchen, sie ist werdende Mutter, liegt auf der Hand: „Welche Welt werden wir unseren Kindern überlassen?“ Weitere Themen sind die Kritik an der Ostumfahrung, der Ausbau der Bahnhöfe sowie Bahnstrecken in der Region. Unter anderem im Stadtviertel Civitas Nova, „dort ist der Ausbau der Haltestelle wirklich dringend notwendig“, so Diller-Hnelozub.

Für die NEOS kandidiert der Aspanger Thomas Tauchner an erster Position. Dem Juristen liegt der Kampf gegen Korruption und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs am Herzen.