Der Bezirk Wiener Neustadt hat eine weitere Vertreterin im Nationalrat: Irene Neumann-Hartberger aus Stollhof (Hohe Wand) wird ins Parlament Einziehen. Irene Neumann-Hartberger ist Präsidentin der Bäuerinnen in Niederösterreich und kandidierte für die ÖVP auf der Bundesliste. Mehr dazu lest ihr in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt am Dienstag.