14 Gemeinden im Bezirk Wiener Neustadt erhielten den „Goldenen Igel“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Bernhard Karnthaler und Umweltgemeinderätin Sabina Doria zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Lanzenkirchen im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Martina Laschtowiczka, Margarete Unger und Bürgermeister Christian Stacherl zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Krumbach im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Sabine Goldfuß und Brigitte Zottl zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeisterin Bärbel Stockinger und Andrea Engelschall zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Bad Erlach im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Florian Püribauer und Vizebürgermeisterin Renate Buchegger zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Bromberg im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Michael Nistl zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Katzelsdorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Vizebürgermeister Markus Panzenböck zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Pernitz im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Peter Lielacher, Edith Tippel, Bettina Hautz und Daniela Weissenbacher zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Walpersbach im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Erich Rasner und Gabriela Grundtner zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Wiesmath im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeisterin Elisabeth Hollinger und Karl Hollinger zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Muggendorf im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Josef Schrammel, Vizebürgermeisterin Monika Schwarz und Gemeindemitarbeiterin Monika Schneller zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Lichtenegg im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gärtner Andreas Fenz und Natur- und Umweltgemeinderätin Petra Meitz zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeisterin Katharina Trettler zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Waldegg im vergangenen Jahr.

