Jede zweite Gemeinde im Bezirk (mit der Stadt sind es ingesamt 18) ist mittlerweile eine „Natur im Garten“-Gemeinde, dazu kommen noch sechs weitere Partnergemeinden der Aktion, die auf biologischen Pflanzenschutz setzen (siehe Kasten rechts unten).

Baldauf Waldeggs Bürgermeister Michael Zehetner (ÖVP).

Die Aktionen, die in den Orten gesetzt werden, sind äußerst vielfältig: „Es sind verschiedene Projekte, an denen wir uns beteiligen, wir leben Natur im Garten“, sagt Waldeggs Bürgermeister Michael Zehetner (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN „Wir leben das schon sehr lange, dass wir naturnahen Lebensraum erhalten, nicht gleich alles niedermähen, sondern auch ein bissl was wachsen lassen, das auch den kleinsten Lebewesen Lebensraum bietet, den sie brauchen. Darauf schauen wir, das ist mir wichtig.“

In der Stadt Wiener Neustadt wurde eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt, wie es auf NÖN-Anfrage aus dem Rathaus heißt: Die städtischen Gärtner verzichten auf sämtliche Pflanzenschutzmittel, verwenden keine mineralischen Dünger und bewirtschaften die Grünflächen umweltschonend und biodiversitätsfördernd. Einige Maßnahmen machen sich auch deutlich sichtbar im Stadtbild bemerkbar: Allein heuer wurden 13 Blumenwiesen neu angelegt – unter anderem im Stadtpark bei den Kasematten, wo auch ein Insektenhotel aufgstellt wurde. Dazu gibt es neue Mähkonzepte: Um Lebensraum für Insekten zu schaffen, werden manche Flächen seltener gemäht. Angekauft werden nur Pflanzen, die unter den Richtlinien von „Natur im Garten“ produziert werden.

zVg Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).

Der Weg in die Zukunft ist klar, sagt ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl: „Ziel ist die Weiterentwicklung der Grünflächen, diese sollen noch ressourcenschonender gepflegt werden.“ Die Blumenwiesen sollen ausgebaut werden, durch gezieltes „verwildern lassen“ sollen Lebensräume für Tiere geschaffen werden.

Baldauf Zillingdorfs Ortschef Harald Hahn (ZZ).

In Zillingdorf wurden bereits einige Vorträge von „Natur im Garten“ abgehalten, Partnergemeinde ist man (noch) nicht. ZZ-Bürgermeister Harald Hahn sagt zur NÖN, er wolle die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen nicht aufgrund eines Logos vorantreiben: „Vielmehr möchte ich, dass der gesamte Ort als ein großer Garten betrachtet wird, um den sich die gesamte Gemeinde nach eigenen Vorstellungen kümmert.“

Dazu verzichten die Gemeindearbeiter für die Pflege der Grünräume auf chemische Pestizide und Dünger und arbeiten mit einem elektronischen Unkrautvernichter.

Weitere Beiträge zur Ökologie leistet Zillingdorf unter anderem durch die regelmäßige Abfuhr des Baumschnitts und durch ein neues Projekt bei dem in Kürze ein weiteres Biotop entstehen soll, welches sich aus den Niederschlagswässern speist und in einer Vorklärung gereinigt werden soll. Ein großer Schritt für die Natur gelang – wie berichtet – im Frühjahr: Die Gemeinde wandelte 3,5 Hektar ihrer Ackerbaufläche nahe der Furth zu einer Wildblumenwiese um.