Wiener Neustädter Traumgarten von Susanne Bleier wurde zum Schaugarten

Die Vogerl zwischen, die Bienen summen, Susanne Bleier strahlt: In ihrem Garten in der Badener Siedlung herrscht „Natur pur“ - und das auf rund 2.000 Quadratmetern. „Da gibt's jeden Tag was zu tun, aber ich mach das gerne“, erklärt sie bei einem Rundgang mit der NÖN. Dabei offenbart sich der grüne Daumen der Wiener Neustädterin: Akelei und Mariendistel blühen, die Paradeispflanzen sprießen und in einer alten Zinkbadewanne plätschert das Wasser.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Susanne Bleier, deren Garten offiziell zum "Natur im Garten Schaugarten" ernannt wurde. Foto: pov.at

Zur „Natur im Garten“ Plakette am Gartenzaun hat sich jetzt eine besondere Auszeichnung gesellt: Der Garten wurde offiziell in die Liste der „Natur im Garten Schaugarten“ aufgenommen, übrigens der einzige in Wiener Neustadt. Das bedeutet, dass der Garten nach Terminvereinbarung (Einzelpersonen oder auch Gruppen) besichtigt werden kann. „Meistens brauch ich gar nicht viel erzählen, die Leute fragen genug“, lacht die Gärtnerin.

Und herzuzeigen gibt es einiges, denn der viele Regen hat dem Garten gut getan. Wie übrigens auch den Schnecken. „Den Nacktschnecken geht es an den Kragen, die Weinbergschnecken werden abgesammelt und auf den Komposthaufen ausgesetzt - dort fühlen sie sich wohl“, erklärt Susanne Bleier. Auch bei Blattläusen auf den Rosen kommt keine Panik auf: „Ich spritz sie ein bissel mit dem Gartenschlauch ab und Ende Juni sind sie dann eh meistens verschwunden. Die Natur regelt das schon selbst“, sagt sie.

Stolz ist sie übrigens nicht nur auf die Blütenpracht, sondern etwa auch auf ihre Benjeshecke, die aus Totholz besteht. Susanne Bleier schwärmt: „Dort wohnen unter anderem Igel. Es gibt nichts Schöneres, als an einem Sommerabend im Garten zu sitzen und einer Igelfamilie beim Ausflug zuzusehen.“

Am 17. und 18. Juni stehen bei Susanne Bleier übrigens die „Offenen Schaugartentage“ auf dem Programm. Alle Infos zum Garten, sowie die Möglichkeit für Terminvereinbarungen gibt es auf https://www.susannesvintagegarten.at/ oder 0664/8109219.

