Baumkataster für Bad Erlach erstellt

Neben acht Baumgruppen wurden 405 einzelne Bäume erfasst, mit Plaketten versehen und ihr Zustand bewertet. Für den Waldfriedhof wurde aufgrund des großen Baumbestandes ein zusätzliches Gutachten erstellt. „Dies schafft nicht nur mehr Sicherheit für alle Bürger und Bürgerinnen im Ort, sondern auch für unseren Baumbestand, weil das Fällen von Bäumen im Besitz der Gemeinde fortan nur mehr bei ausdrücklicher Empfehlung durch die Fachfirma erfolgen wird“, freut sich ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger.

Durch die Katalogisierung und Nummerierung der Bäume kann so in den nächsten Jahren außerdem der steigende Baumbestand in der Gemeinde dokumentiert werden.

