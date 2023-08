Lanzenkirchen: Umweltinitiative bei Leitha-Au trägt bereits Früchte

Rücksichtlose Besucher ließen in den letzten Jahren in der Leitha-Au immer wieder die Wogen hochgehen. Unerlaubte Feuerstellen, liegen gelassener Müll und Lärm bis in die späte Nacht standen auf der Tagesordnung. Mit der Initiative „Pass auf! Hier leben wir.“ möchte ÖVP-Gemeinderat David Diabl nun dagegen vorgehen und die Menschen sensibilisieren, besser auf das „Natura 2000“-Gebiet aufzupassen.

„Wir sprechen alle, die dort sind, von Jung bis Alt an. Wir weisen in kurzen Gesprächen daraufhin, dass hier ein Naturschutzgebiet ist und dass beispielsweise keine Feuerstellen errichtet werden dürfen“, gibt Diabl Aufschluss über sein Projekt. Seit Juni sind die freiwilligen Helfer, die das Umweltbewusstsein fördern wollen, fleißig im Einsatz. Dieser habe sich jetzt schon bezahlt gemacht, wie Diabl verrät: „Ich denke, die Bürger achten mehr auf das richtige Verhalten in der Au, auch die Anrainer sind der Meinung, es hat sich alles gebessert. Wir haben außerdem für zusätzliche Müllcontainer und Hundesackerl gesorgt.“

Die Rückmeldungen der angesprochenen Besucher seien durchwegs positiv, der ÖVP-Gemeinderat hat auch ein Beispiel parat: „Ich habe Jugendliche gesehen, die eine Feuerstelle machen wollten und sie angesprochen. Sie haben sich einsichtig gezeigt und es sein lassen, genauso wie andere, denen wir unser Motto erklärt haben.“ „Kein Mist, kein Lärm, kein Feuer“ lautet das Credo der Aktion, die Diabl schon länger ins Leben rufen wollte: „Ich mache mich schon jahrelang stark dafür, habe beispielsweise immer wieder seit acht Jahren Flyer verteilt, wo all das nocheinmal erläutert wurde.“

Das Projekt, an dem aktuell 20 Helfer beteiligt sind, läuft noch bis Ende September und soll mit einer Flurreinigung finalisiert werden. Weitere Mitwirkende sind jederzeit willkommen und können sich bei David Diabl unter der Nummer 06802337551 melden.