Seltenes Phänomen: Polarlichter im Bezirk Wiener Neustadt zu sehen

Ein äußerst seltenes Phänomen war am Sonntagabend im Bezirk Wiener Neustadt zu beobachten: Polarlichter, die man sonst nur aus dem hohen Norden kennt. Unter anderem hat Sabrina Geitner aus Felixdorf (Mohrstraße Richtung Bahnhof) die Polarlichter fotografiert. Polarlicht-Meldungen gibt es aber aus anderen Orten im Bezirk Wiener Neustadt, wie etwa aus Markt Piesting.

Der Verein „Skywarn Austria“ hält dazu fest: „Im Verlauf des frühen Abends konnten durch einen starken geomagnetischen Sturm im nordwestlichen Quadranten der Sonne am 3. November Polarlichter auch in Österreich wahrgenommen werden. Die Beobachtungen können an Orten mit geringer Lichtverschmutzung in Richtung Norden auch in der Nacht noch anhalten. Bei starker Sonnenaktivität kommt es häufiger zu koronaren Massenauswürfen, bei denen kleinste Teilchen auf das Erdmagnetfeld treffen, wenn Teilchen auf die Moleküle der Atmosphäre treffen geben sie Energie in der Form von Licht ab. Polarlichter sind in den nördlicheren Regionen der Erde ein häufigeres Phänomen. Falls die so genannten Sonnenwinde stärker ausfallen können Auroraerscheinungen auch in Mitteleuropa in den Übergangszeiten (Frühling und Herbst) auftreten.“