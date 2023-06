Muggendorfer Myrastubn neuer Genussbotschafter der NÖ Wirtshauskultur

Acht neue Betriebe werden heuer im Verein „Niederösterreichische Wirtshauskultur“ begrüßt. Mit dabei: Die Myrastubn in Muggendorf. Das Gasthaus am Eingang zu den Myrafällen wird in zweiter Generation von David und Katrin Klauser geführt.

„Regional – saisonal – traditionell“ ist das Credo von David Klauser. Das zieht sich von der Speisekarte über die Tagesgerichte bis zu den kulinarischen Spezialwochenenden. Das Gasthaus, am Fuße der Wander- & Wasserwelt Myrafälle mit Blick auf die Hirschwände und den Hausstein gelegen, war einst ein Wasserkraftwerk. In den 80er Jahren wurde aus dem „Mirawerk“ ein Gasthaus – seit 2007 von der Familie Klauser, seit 2021 von David Klauser geführt.

„Ich freue mich sehr, dass wir heuer bereits acht neue Mitgliedsbetriebe begrüßen dürfen“, sagt Harald Pollak, Obmann des Vereins der NÖ Wirtshauskultur: „Die Niederösterreichische Wirtshauskultur ist eine erfolgreiche Marke - wir sind die größte kulinarische Initiative Österreichs. Die neuen Mitglieder sind das beste Zeichen und ein Garant für diese lebendige Qualitätsmarke.“

