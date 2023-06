Commerzialbank: Betrugsprozess um 25 Sparbücher

Die acht Angeklagten waren vor mehr als einem Jahr schuldig gesprochen und zu bedingten Haftstrafen zwischen acht und 21 Monaten verurteilt worden. Die Rechtsanwälte der Angeklagten, Klaus Ainedter und Andreas Radel, hatten gegen dieses Urteil berufen und vor dem Obersten Gerichtshof Recht bekommen.

Nun findet der Betrugsprozess in zweiter Instanz statt. Zuständig ist neuerlich das Landesgericht Eisenstadt, geleitet wird der Prozess von Richterin Karin Knöchl.

Die acht Angeklagten bekannten sich auch diesmal nicht schuldig.

Dem 62-jährigen Unternehmer, seiner 57-jährigen Frau und dem 29-jährigen Sohn wird vorgeworfen, sich mit Tricks über die Einlagensicherung ihr bei der Commerzialbank angelegtes Erspartes zurückgeholt zu haben.

Einlagensicherung ersetzte 100.000 Euro pro Person

Das Ehepaar und der Sohn verfügten, als die Commerzialbank 2020 in Konkurs ging, über 41 Sparbücher mit mehreren Hunderttausend Euro Sparguthaben. Die Einlagensicherung ersetzte aber nur 100.000 Euro pro Person. Da fand die Familie eine Lösung, wegen derer sie sich schon im Vorjahr vor Gericht verantworten musste.

Fünf Frauen – Verwandte und Bekannte - sollen sie beim Einlösen der Sparbücher unterstützt haben. Sie erhielten die restlichen 25 Sparbücher mit insgesamt rund 350.000 Euro Guthaben und ließen sich von der Einlagensicherung die entsprechenden Beträge auszahlen. Die fünf Frauen wurden ebenfalls wegen Betrugs angeklagt.

Diesmal schwiegen alle Angeklagten

Im ersten Prozessdurchgang schwiegen alle Angeklagten, nur die 57-jährige Gattin des Unternehmers machte Angaben. „Das war unser Geld. Unser schwer verdientes Geld!“, hatte sie sich im Vorjahr vor Gericht geärgert. „Wir sind nie auf Urlaub gefahren, haben immer nur fleißig gearbeitet und dann kommen wir in die Hände von solchen Bülchern! Da verliert man den Glauben in den Rechtsstaat!“

Beim nunmehr in zweiter Instanz durchgeführten Prozess zog auch sie es vor, keine Angaben mehr zu machen.

„Da gibt es keine Täuschung! Objektiv keinen Betrug“, plädierte Anwalt Klaus Ainedter auf Freispruch. „Diese acht Angeklagten, hart arbeitende Menschen, haben sich nichts zuschulden kommen lassen.“

„Wer wem was wann wo warum...“

„Wer wem was wann wo warum übergeben hat, dazu werden Sie nichts hören“, kündigte er an. Alle Angeklagten würden sich, so Ainedter, zu diesen Details verschweigen.

„Die Frustration und Verzweiflung darüber, dass der Staat bei einem Konkurs der Bank versucht, diesen armen kleinen Menschen das Geld wegzunehmen! Die haben jedes Vertrauen in unseren Rechtsstaat verloren. Das ist der Grund, warum sie keine Angaben machen werden“, erläuterte der Verteidiger.

Er verwies auf eine Aussage des Geschäftsführers der Einlagensicherung bei einem Fernseh-Interview in den Tagen nach dem Commerzialbank-Konkurs, der gesagt habe: „Die Losungswortsparbücher (...) haben den schönen Vorteil: Derjenige, der das Buch vorlegt und das Losungswort vorlegt, erhält die Auszahlung. Das heißt, in einer vierköpfigen Familie kann man die Sparbücher entsprechend aufteilen.“

„Dieses Video soll noch einmal vorgespielt werden“, forderte der Anwalt.

„Jeder, der bei der Hotline anrief, bekam diese Information“, pflichtete sein Kollege Andreas Radel bei, der zwei angeklagte Frauen aus dem Bezirk Mattersburg vertritt.

Whistleblower brachte den Fall ins Rollen

Ein Whistleblower hatte die Finanzmarktaufsicht verständigt und damit den Fall ins Rollen gebracht.

Ein Kriminalbeamter aus Niederösterreich führte die Ermittlungen und fand heraus, dass eine der angeklagten Frauen, eine 44-jährige Nachbarin der Familie aus der Buckligen Welt, einige Tage nach der Auszahlung von rund 81.000 Euro einen geringfügig verminderten Betrag auf ein Konto überwiesen hatte, auf das das Ehepaar Zugriff hatte.

Bei einem Telefonat mit einer weiteren Beschuldigten habe diese von sich aus erwähnt, dass sie auf Bitte des Ehepaares gehandelt habe. „Sie habe das Geld behoben und es dann zurückgegeben“, berichtete der Kriminalbeamte vor Gericht über dieses Telefonat.

Zu polizeilichen Vernehmungen mit den Verdächtigen sei es dann nicht mehr gekommen. „Wenn Termine vereinbart waren, wurden sie wieder abgesagt“, so der Ermittler.

Der Prozess wurde auf Oktober vertagt.