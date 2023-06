Billa-Filiale in Krumbach nach Umbau wieder eröffnet

Der Markt hat eine Filiale von rund 770 Quadratmetern, 20 Mitarbeiter stehen den Kunden beim Einkauf zur Seite. Das Herzstück des umgebauten Marktes ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle.

„Unsere Kund:innen legen viel Wert auf regionale und lokale Lebensmittel, die von Betrieben aus unmittelbarer Nähe stammen. Zudem freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt Punschkrapfen der Konditorei Beiglböck und Schweizer Wecken der Ochmann Bäckerei“, sagt Marktmanagerin Elfi Maurer.

Lebensmittel, die im BILLA in Krumbach nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, an die Pannonische Tafel gespendet und kommen damit bedürftigen Menschen zugute.

Das gesamte Gebäude wird innen sowie außen mittels LED beleuchtet und mit der Abwärme der energieeffizienten Kälteanlage wird der Markt beheizt. Damit kann gänzlich auf fossile Heizenergieträger verzichtet und bis zu 40 Prozent Energie gespart werden. Außerdem kommt in der Normal- und Tiefkühlung das umweltfreundliche Kältemittel CO2 zum Einsatz.

Billa Vertriebsleiter Goran Savic, Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP), Marktmanagerin Elfi Maurer, Vertriebsdirektor Stefan Weinlich und Vertriebsmanagerin Manuela Herrmann Foto: Billa AGRobert Harson

„Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt BILLA die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Der Standort in Krumbach besteht bereits seit 2010 und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund:innen nach dem Umbau weiterhin eine bunte Produktvielfalt sowie attraktive Preise und Aktionen anbieten können“, erklärt Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor.