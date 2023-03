Bad Erlach: Mehr Leben in neuer Ortsmitte

Es war das nicht zeit- und behindertengerechte Gemeindeamt, das in Bad Fischau-Brunn den Ausschlag für ein Millionenprojekt gab. Zehn Jahre lang plante man an einem neuen Ortszentrum. Nach 18 Monaten Bauzeit wurde dieses 2019 seiner Bestimmung übergeben.

Das Gemeindeamt auf der anderen Straßenseite des neuen Hauptplatzes. Foto: Gemeinde

Welches Ziel man sich mit dem 1,5 Millionen Projekt setzte? „Einen echten Platz im Ortszentrum gestalten, die Warme Fischa im Ortszentrum erlebbar machen und die Sichtachse vom Thermalbad in den Schlosspark zu öffnen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch.

Bürgermeister Reinhard Knobloch (ÖVP) Foto: Baldauf

In insgesamt drei Dorfgesprächen konnten die Bürger ihre Vorstellungen für die neue Gemeindemitte präsentieren. „Ich glaube, wir haben die Wünsche der Bevölkerung voll erfüllt, es war nur schwer, die endgültige Gestaltung auch so zu visualisieren, dass sich jeder was darunter vorstellen kann“, meint Knobloch.

Nahversorgung mit neuem Platz gegeben

Aus einer Straßenkreuzung, durch die viel Verkehr zog, machte die Gemeinde einen heute viel frequentierten Platz, der für Veranstaltungen oder auch Hochzeiten genutzt wird. Mit einem Café, einem Restaurant, einer Buchhandlung, Trafik und Bäckerei sei auch die Nahversorgung gegeben. Die Holzliegen direkt an der Fischa sorgen für das entspannte Ambiente.

Während man in Bad Fischau-Brunn den neuen Hauptplatz schon genießen kann, steht man in der Gemeinde Bad Erlach noch am Beginn der Planung. „Wegen des historischen Wachstums gab es hier nie eine Ortsmitte“, wie ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stocker erwähnt.

Bürgermeisterin Bärbel Stockinger (ÖVP) Foto: NÖN, Mathias Schranz

Vor einigen Jahren kaufte die Gemeinde schließlich eine Immobilie direkt im Dorfring, um den Bau einer großen Wohnhausanlage zu verhindern. Auf genau diesem Areal soll nun der neue Hauptplatz entstehen. Bürgerbeteiligung sei Stockinger bei diesem Projekt ein sehr wichtiges Anliegen. Deshalb soll es neben Online-Umfragen und Workshops auch Ideenabende geben, an denen alle Bürgerinnen und Bürger ihre Vorstellungen einbringen können.

Noch in diesem Jahr wolle man einen Bauträgerwettbewerb zur Ausschreibung bringen. „Wir suchen nach Investoren, die das Projekt nach unseren Vorstellungen umsetzen, wirtschaftlich aber auch davon profitieren können“, erklärt Stockinger. Sicher ist für sie aber, dass auf dem Areal kein großvolumiger Wohnbau entstehen wird.

