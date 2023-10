Eine „Dorfpension“ am Mariahilfberg in Gutenstein

Neustart am Mariahilfberg: Markus Dettinger und Astrid Schneider empfangen künftig die Gäste in der Frühstückspension. In Deutschland waren die beiden schon – getrennt und zusammen – selbstständig in der Gastronomie tätig. Ihre neue Wirkungsstätte ist für sie etwas ganz Besonderes, sagt Dettinger zur NÖN: „Wenn man auf den Mariahilfberg hochfährt, ist es eine eigene kleine Welt.“

Was haben die beiden vor? „Wir möchten einen Raum schaffen, wo alles mögliche entstehen kann: Retreats, Workshops, Seminare – genauso ist aber der Monteur willkommen, der Wallfahrer oder der Urlauber, der wandern gehen, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad fahren möchte.“

Langfristiges Ziel ist es, das Haus mit den elf Zimmern (18 Betten) für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Als gelernter Koch kann Dettinger auch für die Verpflegung der Hausgäste sorgen. Laufenden Gastro-Betrieb gibt es keinen, ab dem Frühjahr sollen jedoch Kaffee und Mehlspeisen auf der Terrasse angeboten werden.

Ganz wichtig ist das Thema Regionalität: „Wir wollen die Region stärken und von der Region profitieren“, sagt Dettinger. So kommen in der Dorfpension Backwaren aus Pernitz auf den Tisch, Gemüse aus Gutenstein, Kaffee aus Wiener Neustadt, Bier aus Hainfeld, usw.

Das passt freilich gut zur „Dorfschmiede“, die hinter dem Projekt steht. „Die Genossenschaft hat vor eineinhalb Jahren beschlossen, die Frühstückspension zu übernehmen, um Arbeitsplätze zu sichern und Gäste nach Gutenstein zu bringen“, sagt Vorstandsmitglied Theresa Mai zur NÖN. Zunächst wurde die Pension gepachtet, über die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen der Ankauf finanziert – und die Pension gemeinsam, auch mit ehrenamtlicher Arbeit, hergerichtet.

Passend zur „Dorfküche“, die die Genossenschaft im Ortszentrum betreibt, entstand der Name der „Dorfpension“. Wobei Markus Dettinger betont, dass der Begriff „Dorf“ in einer Marktgemeinde nicht negativ zu verstehen sei: „Der Gedanke steht im Vordergrund, wir wollen die positiven Sachen des Dorfs herausstreichen, vor allem die Gemeinschaft.“ Und die passt in Gutenstein, ist Dettinger überzeugt: „Wir wurden sehr gut aufgenommen, die Menschen hier sind sehr offen.“