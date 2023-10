Viele Besucher bei Eröffnung von Raumgestaltung Phönix in Lichtenwörth

Am Gelände der Firma Pachzelt in Lichtenwörth eröffneten Heidi Baek und Mario Lohr die Firma Raumgestaltung Phönix. Die beiden sind nicht nur Spezialisten für schöne Stoffe, Tapeten, Teppiche, Farben und Sonnenschutz, sondern auch ein echter Handwerksbetrieb mit eigener Polsterei und Näherei. Davon konnten sich die vielen Besucher in der offenen Werkstatt überzeugen und auch einige Kunstwerke des Fotografen Franz Baldauf bewundern.

Bei spätsommerlichen Temperaturen wurde bei Kürbis und Sturm in stilvollem Ambiente gefeiert, unter den Gästen Hausherrin Katharina Pachzelt, Wiener Neustadts ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer mit Frau Rosi, Lichtenwörths SPÖ-Gemeinderat Robert Kalusa, NÖ Innungsmeister der Raumausstatter Martin Widy, Marco Pessnegger und Jürgen Kaiser vom Planungsbüro Ebner sowie Primar Johann Pidlich.