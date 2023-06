Altmann GmbH nach Übersiedelung neu im Lanzenkirchner Gewerbepark

Auf einem Areal von 2,1 Hektar wurde in den letzten Monaten an der Übersiedlung der „Altmann GmbH“ von Wiener Neustadt nach Lanzenkirchen in den Gewerbepark getüftelt. Am 9. und 10. Juni war es endlich soweit: Die Landtechnik-Spezialisten konnten mit Trettraktoren-Parcours und Hüpfburgen ihre Eröffnung feiern.

Doch was zeichnet die Firma eigentlich aus? „In unserem Landmaschinen-Handel können nicht nur Fahrzeuge gekauft, sondern auch repariert werden. Mittlerweile bieten wir zum Beispiel für Traktoren Service und Pickerl an“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Altmann. Das Unternehmen hat aber noch mehr zu offerieren, was das Herz der Landwirte begehrt: Neben den Traktoren wird das Sortiment durch Pflüge, Sätechnik, Feldspritzen, Mulcher, Farmtechnik-Kipper, Gülletechnik, Steinsammler und PKW-Anhänger abgerundet. Am neuen Standort in Lanzenkirchen sieht Inhaber Bernhard Altmann zwei Vorteile: „Erstens sind hier im unmittelbaren Umfeld viele Landwirte angesiedelt, zweitens ist die Anbindung an die Autobahnen optimal.“ Einen Unterschied zum alten Firmenplatz in Wiener Neustadt fügt er hinzu: „Wenn die Leute in Neustadt mit dem Traktor zum Reparieren durch den dichten Straßenverkehr fahren mussten, war das für sie oft mühsam. Hier können uns die Kunden einfacher erreichen.“

Die „Altmann GmbH“ besteht seit 1994 und hat aktuell 15 Mitarbeiter beschäftigt, über die Neuansiedlung freute sich auch ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler, der ja selbst als Agrarwirt tätig ist: „Ihr seid hier mit 15 Mitarbeitern schlagkräftig und könnt Reparaturen binnen kurzer Zeit garantieren, das ist, was der Landwirt von heute braucht“, ist sich der Ortschef sicher.