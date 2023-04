Testwürfe auf der neuen Boule Bahn im Neustädter Vogelweide-Park

Der Vogelweide-Park in der Wiener Neustädter Josefstadt ist um eine Boule-Bahn (ähnlich dem Boccia) reicher. SPÖ-Stadtrat Norbert Horvath nahm am Freitag ein paar Testwürfe vor, das Ergebnis: „Die Bahn ist noch viel zu weich, da muss noch gewalzt werden“, so das Resumee von Horvath, der sich in den letzten Jahren für das Projekt stark gemacht hatte.

Die Boule-Bahn (rechts vor der Minigolfanlage) hat Wettkampfmaße und soll ab Sommer für jedermann verfügbar sein.

