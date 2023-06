Schatzrunde im Naturpark Hohe Wand ist eröffnet

Der Naturpark Hohe Wand hat seine Schatzrunde und damit den erneuerten Naturpark eröffnet. Beim Festakt konnten sich zahlreiche Gäste und Ehrengäste vom neuen Konzept überzeugen, indem sie die Schatzrunde gleich ausprobierten. Auch das Steinbock Kino mit dem animierten ASAGAN–Naturfilm „Kein Bock, Steinbock“ wurde besucht. Naturpark-Obmann Thomas Luf bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Umsetzung dieses großen Projektes.

Sowohl Steinbock Kino als auch die Schatzrunde zeigen die Hohe Wand aus einer neuen Perspektive. Neues kann dadurch erfahren und Altes neu kennengelernt werden. So wird beispielsweise der Wissensschatz rund um das traditionelle Handwerk wie Pecherei und Kalkbrennerei ebenso vermittelt, wie der respektvolle Umgang mit den tierischen Bewohnern der Hohen Wand. Jungen Besucherinnen und Besuchern werde durch die Abenteuergeschichte, die Artworks und Attraktionen ein moderner und direkter Zugang zum Wissen ermöglicht, so der Naturpark. „Kinder lieben die Tiere. Je mehr wir über sie wissen, umso leichter fällt es uns, sie zu schützen. Der Naturpark ist eine Schatzinsel. Der Schatz ist das Leben, das hier so bunt und vielseitig, wie kaum woanders zum Ausdruck kommen kann. Es gilt, diesen Schatz zu entdecken, zu verstehen und zu schützen“, erklärt Naturpark-Mitarbeiterin Selma Karnitsch und freut sich, dass die neuen Attraktionen bereits gut angenommen werden. „Es gibt nur positive Rückmeldungen“, sagt Karnitsch.