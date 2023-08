Wr. Neustädter Matthias Zauner neuer Landes-Geschäftsführer der ÖVP

Die Rochaden der Landes-ÖVP haben – wieder einmal – direkte Auswirkungen auf Wiener Neustadt: Bernhard Ebner wird künftig unter Generalsekretär Christian Stocker (Vizebürgermeister in Wiener Neustadt) die Kampagnen der ÖVP-Bundespartei verantworten. Der Wiener Neustädter Matthias Zauner wird ihm als Landesgeschäftsführer folgen. „Die Bestellung zum Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich ist für mich eine große Ehre und ich trete dieses Amt mit viel Demut an. Gemeinsam mit unseren Funktionären, unserem Regierungsteam, unseren Abgeordneten, unseren Teilorganisationen sowie unseren Mitarbeitern in der Landespartei und in den Bezirken, ist es nun meine Aufgabe die Volkspartei Niederösterreich für die kommenden Jahre erfolgreich aufzustellen“, so Zauner in einer ersten Reaktion.

Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über Matthias Zauner: „Er ist ein Vollprofi, der sich durch Herz, Hirn und hundertprozentigen Einsatz auszeichnet und der die Bedürfnisse auf allen Ebenen kennt, beginnend mit seiner jahrelangen Arbeit in seiner Heimatgemeinde. Er ist zweifacher Familienvater und ein echter Manager, dessen richtige Zeit genau jetzt gekommen ist.“

Der 37-jährige gebürtige Horner und zweifache Familienvater wurde im Februar Landesgeschäftsführer des NÖAAB, seit März ist er Bundesrat und außerdem schon länger Gemeinderat Klubobmann der ÖVP Wiener Neustadt. Als NÖAAB-Geschäftsführer wird er sich verabschieden. Bundesrat sowie Gemeinderat und Klubobmann wird er auch weiterhin bleiben, „ich will weiterhin meine Verwurzelung in der Wiener Neustädter Stadtpolitik pflegen“, so Zauner zur NÖN.

Zuvor war Matthias Zauner Büroleiter von Bürgermeister Klaus Schneeberger, davor Bezirksgeschäftsführer der ÖVP. In der Stadt ist er als möglicher Bürgermeister-Nachfolger von Klaus Schneeberger gehandelt.