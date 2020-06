Mit 6. Juli werden die Fahrpläne und Linienführungen der Regionalbusse in der Region angepasst, die NÖN berichtete. Ab diesem Zeitpunkt soll auch die neu errichtete Bushaltestelle im Gewerbepark in Betrieb gehen. „Somit haben auch die Angestellten der Firmen im Gewerbepark die Möglichkeit, öffentlich zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen“, so Lanzenkirchens Bürgermeister Bernhard Karnthaler (ÖVP), der die Haltestelle gemeinsam mit Wr. Neustadts Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) besichtigte.