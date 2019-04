Die Sprachschule wurde von der gebürtigen US-Amerikanerin Michelle Whitfield gegründet, die 20 Jahre als Lehrerin in Pernitz und Gutenstein tätig war. "Mit 'Team English' habe ich mir einen lange gehegten Traum erfüllt. Unser Team bietet qualitativ hochwertige Englischkurse für alle Altersklassen an, die alle von 'Native Speakers' unterrichtet werden", so Whitfield, deren Mutter ursprünglich aus Rust im Burgenland stammt.

"'Team English' ist eine großartige neue Einrichtung in der Stadt für alle, die die Weltsprache Englisch lernen oder sich in ihr verbessern wollen. Ich wünsche Michelle Whitfield und ihrem Team 'Good luck and all the best for the future'", so Bürgermeister Schneeberger.

Das Sprachinstitut bietet Schülerkurse (Maturakurse, Nachhilfe, Camps), Erwachsenenkurse (Intensivkurse, Einzelunterricht, Konversationskurse), Firmenkurse (Fit für den Job, Branchenspezifische Kurse) und vieles mehr an.

Das komplette Angebot findet ihr online unter: www.team-english.com