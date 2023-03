Übergriff in Wr. Neustadts Lokalszene: Verdächtiger wurde enthaftet

Neue Entwicklungen im mutmaßlichen Vergewaltigungsfall in einem Wiener Neustädter Szene-Lokal: Der Verdächtige, ein 21-jähriger Rumäne, der in Gloggnitz wohnhaft ist, wurde jetzt enthaftet. „Der Tatverdacht hat sich enthärtet“, bestätigt Staatsanwaltschaftssprecher Erich Habitzl auf Anfrage der NÖN. Nähere Gründe wollte der Staatsanwalt aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Der Verdächtige befinde sich jetzt auf freiem Fuß, Habitzl betonte aber auch, dass die Ermittlungen in dem Fall noch nicht eingestellt sind und weiter wegen Vergewaltigung ermittelt werde.

Unter anderem wird noch auf das toxikologische Gutachten des Opfers - unter anderem wird untersucht, ob K. O.-Tropfen im Spiel waren - gewartet. Zudem wird es noch eine kontradiktorische Vernehmung des 13-jährigen Mädchens geben.

Am Wochenende kam es in der Wiener Neustädter Lokalszene zu umfangreichen Kontrollen bezüglich des Jugendschutzgesetzes, die NÖN berichtete hier:

Jugendschutz Polizei und Magistrat mit Kontrollen in der Partyszene

