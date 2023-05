„Action“ und „TEDi“ kommen in die Wiener Neustädter Merkurcity

Die Umbauarbeiten für „Action“ und „TEDi“ in der Merkurcity sind bereits voll im Laufen, im Juni soll die Eröffnung erfolgen. „Mit Action, einem der schellst wachsenden Non-Food Discounter in Europa, sowie TEDi, ein weiteres führendes Unternehmen der Non-Food-Branche, runden wir den Branchenmix der Merkurcity optimal ab“, so Sandra Klawacs, Centerleitung Merkurcity.

Die neue Action-Filiale auf rd. 1.000 m² bietet insgesamt über 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug & Multimedia über Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. In Österreich betreibt das Unternehmen mit rund 2.000 Mitarbeitern aktuell knapp 100 Filialen.

In der neuen TEDi Filiale findet man unter anderem Produkte aus den Kategorien Deko, Party, Haushalt, Schreibwaren oder Bastelartikel. Derzeit betreibt das Unternehmen mit Sitz in Deutschland mehr als 2.900 Filialen und ist in 14 europäischen Ländern vertreten: Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Spanien, Kroatien, Italien, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Portugal, Bulgarien und Frankreich.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.