Bleibt der Müller oder doch nicht? Es ist die Gretchenfrage in diesen Tagen, wenn es um das Thema Innenstadt geht. Am Montag war in dieser Frage noch keine Entscheidung gefallen. Seitens der Stadtführung wird auf NÖN-Anfrage betont, dass derzeit Verhandlungen laufen, mehr wolle man dazu nicht sagen. Auch die Hausbesitzer, die Firma „NLY Invest GmbH“, wollten sich nicht äußern, „in den nächsten Tagen“ werde es Neuigkeiten geben, sagt Markus Müller. Seitens der Kaufhaus-Kette blieb eine Anfrage der NÖN zu den Beweggründen eines möglichen Innenstadt-Abgangs unbeanwortet. Hinter den Kulissen dürfte jedoch gepokert werden – im Raum stehen Gespräche um Mietreduktionen, um Müller doch noch zum Bleiben zu bewegen.

Dazu ranken sich in der Innenstadt derzeit viele Gerüchte über die Schließung weiterer Geschäfte. Zumindest in der Wiener Straße gibt es gute Nachrichten: Gerüchte, wonach die Parfüm-Kette Marionnaud und das Reformhaus zusperren sollen, werden auf Anfrage der NÖN vehement dementiert.

Die Stadtpolitk hat sich währenddessen zu einem gemeinsamen Schulterschluss entschieden. ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Listen Sluka und Haberler sowie die Grünen unterstützen die auf Facebook gegründete Initiative „Meine Innenstadt WN“. „Der Aufschrei in den vergangenen Tagen war ein Weckruf für die Innenstadt. Nun geht es darum, tatsächlich aktiv zu werden. Deshalb rufen wir die Menschen gemeinsam auf: Nutzen Sie die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Geben wir gemeinsam dem Herz unserer Stadt eine Zukunft“, betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger & Co.

„Wir kaufen bei dir. Weil’s mir wichtig ist“

Unter dem Motto „Wir kaufen bei dir. Weil’s mir wichtig ist.“ ist auf Facebook jeder eingeladen, sein persönliches Einkaufserlebnis in der Innenstadt online zu stellen und damit ein Zeichen zu setzen. „Nur gemeinsam wird es uns gelingen, unsere Innenstadt zu retten. Wir sind dazu bereit und wir sind fest überzeugt, dass es die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter auch sind – weil es für uns alle wichtig ist“, sagen die Initiatoren.

SPÖ-Klubobfrau Margarete Sitz schlägt zudem die Implementierung eines professionellen Innenstadtmanagers vor sowie einen runden Tisch, an der Wirtschaftstreibende, Immobilienmakler, Hausbesitzer und Vertreter der politischen Parteien teilnehmen. Dazu sollen Modelle zur Wirtschaftsförderung für Unternehmer der Innenstadt kommen, etwa ein zeitlich begrenzter Erlass der Kommunalsteuer. ÖVP-Klubchef Philipp Gruber: „Im Sinne des neuen Miteinanders aller Parteien im Gemeinderat werden die Punkte selbstverständlich geprüft. Vielleicht gibt es eine gemeinsame Vorgehensweise.“

Übrigens: Ob die „WN-Card“, eine Art Bonuskarte für die Innenstadt, kommt, ist noch unklar. Eine Entscheidung stehe noch aus, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings ist derzeit auch ein Gutscheinheft in Planung.