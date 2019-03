Seit Herbst 2017 ist die Stadt sowohl als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert, als auch gemeinsam mit fünf anderen Gemeinden (Bad Erlach, Bad Fischau-Brunn, Katzelsdorf, Lanzenkirchen und Wöllersdorf-Steinabrückl) als „Familienfreundliche Region“. Im Rahmen dieser gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit wurde in der Vorwoche eine Homepage präsentiert, die Angebote für Familien aus den einzelnen Gemeinden übersichtlich auflistet.

Über die Stadtgrenzen hinaus

Gemeinsam mit Vertretern aller beteiligten Gemeinden präsentierte Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ), der als Sozialstadtrat für das Projekt politisch zuständig ist, die Initiative.

„Mit diesem Prozess haben wir in der Stadt gesehen, was wir für die Familien bereits anbieten und welche Angebote noch fehlen. Es war ein ganz wichtiger Schritt in eine familienfreundliche Zukunft Wiener Neustadts. Dass wir uns dabei auch vernetzt und über die Stadtgrenzen hinaus gedacht haben, ist für alle Beteiligten von Vorteil“, betont Schnedlitz. Nur gemeinsam sei man stark und „nur gemeinsam werden wir innovative Lösungen für die Familien finden können“, so Schnedlitz.

Ferienangebote und Veranstaltungen online abrufbar

Konkret werden auf der neuen Website, die unter www.familie-mitanand.at abrufbar ist, aktuelle Veranstaltungen in den Gemeinden beworben, die einzelnen Orte vorgestellt sowie Freizeit- und Ferienangebote aufgelistet.