Wiener Neustadt: Süßes oder Saures von den Grünen

Die Grünen haben ihre neue Kampagne “Wiener Neustadt Süß-Sauer” präsentiert, wo sie „die Kuriositäten und Herausforderungen, denen wir in unserer Stadt begegnen“ aufzeigen und sich kritisch mit den Handlungen der Stadtregierung auseinandersetzen wollen, indem sie fröhliche und grimmige Smileys verteilen werden.

Aus diesem Grund traf man sich beim neuen Spielplatz beim Fohlenhof, wo für die geplante Fußgänger- und Radfahrer-Unterführung, ein Nebenprojekt zur B54-Unterführung, ein kleines Wäldchen gerodet worden ist. Klubsprecher Michael Diller-Hnelozub: „Zuerst wurden nur die Eschen herausgeschnitten, aber durch die großen Maschinen, die dafür eingesetzt wurden, wurden auch die Wurzeln der anderen Bäume beschädigt.“

Parteiobfrau Selina Prünster ergänzt: „Sie bestanden daraufhin die Zugprobe nicht und wurden dann auch gefällt.“ Die Anfragen der Grünen, wer denn nun dafür verantwortlich ist, konnte keiner beantworten. „Die ÖBB als Projektleiter, die S-Real als Grundstücksbesitzer und die Stadtgemeinde schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Aber die Stadtgemeinde ist bei der Radwegplanung mitten drin, man hätte das vermeiden können.“ Auch dass auf der B54 bei der Unterführung kein Radweg geplant ist, stört die Grünen, denn „wer mit dem Rad zur Arbeit in dem Wirtschaftspark an der B54 fahren will, muss einen Umweg von rund zwei Kilometern am Park entlang auf sich nehmen.“

Erster grimmiger Smiley platziert

Eine Anrainerin erzählte bei dem Treffen, dass ihr „zum Heulen“ war, als die Rodungen im Herbst begannen: „Diese Naturzerstörung schreit zum Himmel, hier gab es viele Vogelarten, Igel und Eichhörnchen und einen Waldspielplatz mitten unter den Bäumen.“ Nun gibt es einen neuen Spielplatz, der aber - derzeit - abgesperrt und nur für die Kinder der neuen Siedlung im Akademiepark zugänglich ist. Vor dem gerodeten Areal wurde heute die erste Tafel mit einem grimmigen Smiley aufgestellt.

Ein fröhlicher Smiley kam hingegen zu den „Öklos“ nahe der neuen Picknickwiese im Akademiepark, die von den Grünen durchgesetzt werden konnten. Solchen Schildern wird man in Zukunft öfter im Stadtgebiet begegnen, „überall dort, wo Kleinigkeiten oder auch größere Probleme auftreten, oder auch behoben wurden. Wir werden mit offenen Augen durch die Stadt gehen“, verspricht Selina Prünster. Wer selbst einen Missstand melden will, der findet auf den Schildern einen QR-Code, der zur Homepage der Kampagne „Wiener Neustadt Süß-Sauer“ führt.