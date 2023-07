Generationenwechsel in Katzelsdorf - Lukas Döller übernimmt Heurigen

Im Jahr 1992 startete Helmut Döller, dessen Eltern den „Probuskeller“ in Neudörfl betrieben, am heutigen Standort in der Eichbüchler Straße mit dem Heurigen und Weinbau. 1996 wurde das kleine Haus umgebaut, ein Keller, Nebenstüberl und eine zweite Wohneinheit wurden integriert. Schon in seinen Kindheitstagen entwickelte Sohn Lukas Döller, der ab 1. Juli die Leitung inne hat, seine Leidenschaft zum Gasthaus: „Ich habe als kleines Kind mit einem Stockerl, dass ich hinaufkomme, das Schnitzel mitpaniert und bin gerne im Weingarten gewesen“, schmunzelt der 27-Jährige.

Seit 2015 war Lukas Döller fester Bestandteil des Lokals und übernahm den Weinbaubetrieb, die Leute haben sich an die anstehende Rochade gewöhnt: „Dadurch, dass ich gleich nach Abschluss der Weinbauschule 2015 immer mitgearbeitet habe, wissen die Gäste, dass ein nahtloser Übergang erfolgen wird“. Für den 60-jährigen Ex-Chef Helmut Döller ist es nach harten Arbeitsjahren an der Zeit, in Pension zu gehen: „Die Zeit ist reif, einen jungen ranzulassen, der willig ist, motiviert zu arbeiten.“ Wenn es um die aktuellen Bedingungen in der Gastronomie geht, stoßen die beiden ins selbe Horn. Reformen der Politik für die Übernahme der Betriebe müssen her, sonst werden immer mehr Gasthäuser zusperren. „Man findet kaum noch fleißige Arbeitskräfte, es sperren in Österreich laut Statistik sechs Landwirte täglich zu, die Jungwirte erhalten nichts bei einer Übernahme“, moniert Helmut Döller. Der langjährige Betreiber möchte den Sohn zwar weiterhin unterstützen, hofft aber, nicht mehr dauerhaft anpacken zu müssen.

Auch was die Zukunftsvisionen von Lukas Döller betrifft, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm: „Wir wachsen stetig und wollen unsere Qualität beim Wein weiter ausbauen, die Gerichte, die uns auszeichnen, sorgfältig zubereiten und in Neues investieren“, sind sich die beiden einig. Der erste Härtetest für den 27-Jährigen Jungwinzer steht von 5. bis 16. Juli an, wenn das Gasthaus wieder geöffnet hat. „Das Lokal war jahrelang meine Leidenschaft, ich freue mich, es zu übernehmen und hoffe auf zahlreiche Besucher“.