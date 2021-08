Seit Dezember 2005 führte der ehemalige Profi-Fußballer Christian Aflenzer sein „Gesundheits- und Rückenstudio Aflenzer“ am Domplatz 15. „Der Fokus liegt ganz klar auf der Gesundheit“, erklärt er.

Doch jetzt, nach bald 16 Jahren, übergibt der 49-Jährige sein Studio in die Hände der Seebensteiner Harald Reisenauer und Martin Theuer. Die Zwei haben in Pitten mit ihrem „VitalRaum“ seit 2013 ein eigenes Gesundheitsstudio. „Wir hatten ein zweites Studio immer im Hinterkopf und wollten wenn auf jeden Fall nach Wiener Neustadt“, geben Reisenauer und Theuer Auskunft: „Aber wir wussten, dass Christian in Neustadt seines hat und wollten nicht noch mehr Konkurrenz zu ihm bringen, wenn es schon die Ketten gibt.“

Aus Rücksicht blieb es vorerst bei einem Traum, dass es dann aber so schnell gehen würde, damit hatte niemand gerechnet. Zusammen kamen die drei durch einen Vertreter der „milon Industries“, die sowohl das Pittener als auch das Neustädter Studio mit modernen Fitnessgeräten beliefern.

Studio heißt ab jetzt „VitalRaum“

Innerhalb weniger Tage war alles geklärt und die Entscheidung gefallen. Mit 1. August wurde aus dem „Gesundheits- und Rückenstudio Aflenzer“ der „VitalRaum“. Die Schiene des Gesundheitswesens wird weitergeführt, die Öffnungszeiten bleiben gleich bzw. werden angepasst und erweitert. Veränderungen wird es aber geben, wie einen Umbau des Untergeschoßes voraussichtlich im Frühjahr sowie die Erweiterung der Dienstleistungen. So gibt es bald eine Ernährungsberatung, Lebens- und Sozialberater u.a. spezialisiert auf Burnout und Supervision sowie einen Mentaltrainer. Denn wichtig ist ihnen weiterhin, dass „Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten“.

Aber auch die Fitnessgeräte werden modernisiert und sind bald softwarebasierend. Durch einen Elektromotor geht alles elektronisch vonstatten. Die Kunden können sich über ihr Armband bei dem Gerät anmelden, dieses erledigt den Rest und stellt Gewichte sowie Sitzhöhe und vieles mehr automatisch ein. Für ihr Studio in Pitten ist dieser Umbau für Ende August vorgesehen, Neustadt soll dann folgen: „Wir wollen, dass beide Studios elektronisch gesteuert werden können.“

Christian Aflenzer hat bei der Übergabe ein gutes Gefühl und ist sich sicher, dass die beiden dem Studio alle Ehre machen werden. Auf die Frage, warum er es jetzt abgibt, hat er eine Antwort: „Ich möchte mich einem neuen Projekt widmen.“ Worum es dabei geht, möchte er noch nicht verraten. Bedanken möchte er sich bei allen, die ihn bei seinem Weg begleitet haben und über alle lieben Worte seit der Bekanntgabe seines Gehens.