Stimmen zu Schwarz-Blau: Viel Kritik aus dem Bezirk Wiener Neustadt

So richtig glücklich über die neue schwarz-blaue Zusammenarbeit in der Landesregierung scheinen beim NÖN-Rundruf nur ganz wenige Politiker aus Stadt und Bezirk zu sein.

Einer davon ist erwartungsgemäß FPÖ-Stadtparteiobmann Philipp Gerstenmayer: „Die FPÖ hat sehr hart und sehr erfolgreich verhandelt. Die Entscheidung ist klar: Echte Veränderung statt gar nichts tun. Wir haben nicht den einfachen, dafür den ehrlichen, anständigen und fleißigen Weg gewählt“, so Gerstenmayer, der selbst in den neu gewählten Landtag einzieht: „Dort, wo die Freiheitlichen Verantwortung übernehmen, gibt es eine vernünftige Politik. Für seine Heimat und die eigene Bevölkerung zu arbeiten, ist immer der richtige Schritt“, sagt Gerstenmayer über das schwarz-blaue Arbeitsprogramm.

„Eine demokratische Normalität“

Weit weniger euphorisch klingt da schon Wiener Neustadts Vizebürgermeister und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker: „Das ist eine Entscheidung, die auf Landesebene gefallen ist. Es ist so, dass Wahlergebnisse generell auf allen Ebenen die Zusammenarbeit zwischen Parteien erfordern. Mit der SPÖ hat die niederösterreichische Volkspartei lange verhandelt, es ist leider zu keinem Abschluss gekommen, weil die Forderungen überzogen waren. Die logische Konsequenz ist, dass man mit der zweiten in der Landesregierung vertretenen Partei verhandelt.“

Geben ihm die Erfahrungen in der „Bunten Stadtregierung“, wo die ÖVP seit 2015 mit der FPÖ in Wiener Neustadt zusammenarbeitet, Zuversicht für die Koalition im Land? Stocker: „Es ist so, dass die Volkspartei in der Republik einfach zeigt, dass sie in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeiten kann. Wir haben Zusammenarbeit in den Bundesländern auch mit der SPÖ, in Oberösterreich auch mit der FPÖ. Es ist für mich eine demokratische Normalität, dass man mit Parteien, die auch parlamentarisch und demokratisch legitimiert sind, zusammenarbeitet.“

„Mikl-Kickl-Pakt“

Kritische Worte findet Rainer Spenger, SPÖ-Vizebürgermeister von Wiener Neustadt und künftig ebenfalls im Landtag vertreten: „Als Demokrat akzeptiere ich selbstverständlich das Ergebnis von Wahlen – und klar, Parteien schließen sich nach Verhandlungen zu Koalitionen zusammen.“ Er sei, so Spenger, auch „überhaupt nicht überrascht, dass es offenbar schon länger im Hintergrund Gespräche zwischen den wichtigsten blau-schwarzen Protagonisten gegeben hat. Ob dieser Mikl-Kickl-Pakt allerdings gut für Niederösterreich ist, das wage ich zu bezweifeln.“ Was heißt Schwarz-Blau für die Arbeit der SPÖ im Land? Spenger: „Ärmel aufkrempeln, die Oppositionsrolle annehmen und im Landtag alles daran setzen, Verbesserungen für die Menschen zu erreichen.“

„Wesentliche Fragen nicht beantwortet“

Hart ins Gericht geht Grünen-Stadtparteichefin Selina Prünster mit der neuen Landesregierung: „Die wirklich wesentlichen Fragen einer lebenswerten und klimafitten Zukunft werden sich nicht beantworten lassen, wenn hetzerische Klimaleugner, Wissenschaftsverweigerer und Zukunftsbetonierer der FPÖ, durch die ÖVP in die Regierung gehievt, das Land regieren“, sagt die Wiener Neustädter Stadträtin: „Um so wichtiger ist es, dass die Opposition stark und klar in ihrer Haltung ist und dem entgegenwirkt. Die Grünen werden dies tun und alle Kräfte einsetzen, um Alternativen aufzuzeigen und weiter für ein zukunftsgerichtetes Niederösterreich einstehen.“

„Stillstandsabkommen“

Bernhard Lutzer, Sprecher der Neos, meint nach Lektüre des Arbeitsübereinkommens, „dass es sich hier eher um ein Stillstandsabkommen handelt. Zukunftsthemen wie Klima, grüne Energie oder bessere Bildung fehlen entweder komplett oder orientieren sich an der Vergangenheit. Genauso fehlt es an Maßnahmen für mehr Transparenz und weniger Korruption. Die Geldbörse bleibt weiterhin weit geöffnet, sodass die Schulden von NÖ weiter steigen werden. Millionen werden in einem Schwurblerfonds und für einen Schnitzelbonus versenkt, die wir in NÖ für die Kinderbetreuung dringender gebraucht hätten.“ Lutzer kritisiert, dass Themen, die Wiener Neustadt und das „urbane Niederösterreich“ betreffen, keine Rolle spielen würden: „Es gibt keine Ambitionen in Richtung Bodenversiegelung, städtischen Nahverkehr oder eine Raumordnungsreform.“

