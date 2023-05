Neue Nutzung Fahrradgarage & Spinde statt Leerstand am Wr. Neustädter Hauptplatz

Lesezeit: 2 Min RW Red. Wr. Neustadt

Bürgermeister Klaus Schneeberger mit Bianca Pöcho aus der Baudirektion vor der hinkünftigen "Einkaufs- und Fahrradgarage am Grätzl". Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

E in leer stehendes Geschäftslokal am Hauptplatz soll bis zum Sommer zur „Einkaufs- und Fahrradgarage am Grätzl“ werden.