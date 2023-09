Eine rosa Wolke beim Wiener Neustädter Bahnhof

Zarima Bartilla, eine 26-Jährige Neudörflerin, eröffnete die kleine Patisserie, wo drei Mitarbeiterinnen für ganz besondere Leckereien sorgen. „Eclairs gibt es sonst nirgends in Wiener Neustadt und wir haben unser Mehlspeisen-Sortiment so zusammen gestellt, dass man die kleinen Törtchen auch für private Feiern oder einfach als kleines Mitbringsel mitnehmen kann.“

Daneben gibt es Kaffee und Getränke vor Ort und zum Mitnehmen, Snacks, wie Müsli-, Obst- und Salatbecher, Brötchen und Eis, um auch für die vielen Schüler und Pendler, die am Bahnhofsplatz unterwegs sind, etwas im Angebot zu haben. „Wir sind derzeit am Ausprobieren, was gut ankommt.“ Wichtig ist der Jung-Chefin, dass alles gut aussieht, denn „das Auge isst mit“ und das sich die Gäste auch in der Patisserie, es gibt vier Tische, wohl fühlen. Das Geschäft ist von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.