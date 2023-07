„Kunst Konnect“ im Wiener Neustädter Triebwerk

Am Sonntag, den 6. August (11 bis 17 Uhr), gibt das Triebwerk 13 lokalen Newcomer-Künstlerinnen und -künstlern den Raum, ihre Werke auszustellen, zu verkaufen und sich zu connecten: Helin Vargün, Sophie Karner, Rubina Faber, Klubkunst, Sonnenkreis, BoyBurning, Tante Ungut, Phil Trettler, Kristian Uhehlji, Supaluilu, Max Flatischler, Fia Ribisel und Laura Schindler.

Der Eintritt ist frei und alle Kunstinteressierten sind eingeladen, neue Artists kennenzulernen, Kunst hautnah zu erleben, sich zu vernetzen und diesen Sommer in einen Kultursommer zu verwandeln. „Die junge Kunstszene in Wiener Neustadt ist groß und sie hat es verdient, bei unserer Art Fair gezeigt zu werden", so die Organisatorin Celine Christl.