Walpersbach: Gerhild Ecker sorgt für den richtigen Schnitt

Die Gemeinde darf sich über ein neues Geschäft freuen: Gerhild Ecker eröffnete in der Vorwoche ihren ersten eigenen Friseursalon unter dem klingenden Namen „Schnittfabrik“.

In Wien machte Ecker bereits erste Erfahrungen als Selbstständige. Aus familiären Gründen eröffnete sie ihre „Schnittfabrik“ nun in Walpersbach: „Ich bin nach Bad Erlach gezogen, habe dort meinen Mann kennengelernt, wir haben eine Familie gegründet und ich habe in der Nähe einen Ort gesucht, wo ich meinen Salon aufmachen kann.“

Das Besondere am Salon sind vor allem die allergiefreundlichen Produkte: „Ich mache nicht nur Haare, sondern auch Nägel, sowohl Frauen, Männer als auch Kinder sind willkommen. Ich verwende außerdem italienische Arganöl-Produkte, die allergiefreundlich sind“, erklärt Ecker gegenüber der NÖN.

Ein Termin im Salon kann jederzeit unter der Nummer 0660/8489781 vereinbart werden.