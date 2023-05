1. Dorffrühstück in Stollhof war großer Erfolg

Der Dorferneuerungsverein „Stollhof-Gaaden-lebenswert“ hat einen neuen Fixtermin zur Belebung des Dorflebens geschaffen. Mit dem 1. Dorffrühstück in der Geschichte der Gemeinde hat der Verein den Nerv der Zeit nach mehr Austausch untereinander und gemütlichem Beisammensein getroffen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. „Die Idee dazu ist aus dem Wunsch der Bevölkerung nach Förderung der Kommunikation und der Gemeinschaft heraus entstanden“, sagt Obfrau Ulrike Heißenberger. Explizit die Idee eines gemeinsamen Frühstücks stammt aber von den Damen des Vereins, die der Ansicht waren, dass so etwas in der Gemeinde noch fehle.

Neben Gesundem wie beispielsweise Obst und Gemüse, gab es Gebäck, hausgemachte Marmelade, Süßes, Wurstwaren und Omelette. Mehr als 60 Semmeln wurden dabei vernascht. Aufgrund der regen Teilnahme wird es bald ein weiteres Dorffrühstück geben.

