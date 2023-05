Christine Eberl übernimmt Malwerkstatt in Bad Fischau-Brunn

Christine Eberl bietet eine veränderte Malwerkstatt im Schloss Bad Fischau-Brunn an. Im Gegensatz zu Günter Schifko, der den Kurs 20 Jahre lang unter der Woche geführt hat, möchte Eberl auch Berufstätigen die Möglichkeit zum Malen bieten, indem diese auch am Wochenende stattfinden. „In den Schifko-Kursen konnten hauptsächlich nur Pensionistinnen und Pensionisten teilnehmen“, so Eberl, „das möchte ich ändern.“ Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit sich nur für einzelne Tage anzumelden.

Die erste Malwerkstatt widmete sich dem Stilleben. Diese Kustrichtung eignet sich sowohl für Einsteiger, als auch für Fortgeschrittene. „Es ist mir wichtig, dass jeder Teilnehmer Freude an der Sache hat und zuversichtlich ist“, so die Künstlerin. „Wir werden in einfachen Schritten die unterschiedlichen Techniken lernen, damit mit Freude weitergearbeitet werden kann.“ Auch Erfolgserlebnisse seien dabei wichtig. Eberl wolle außerdem auf die einzelnen Teilnehmer eingehen und diese dann weiter Aufbauen. Kleinere Gruppen von fünf bis sechs Leuten pro Kurs sind deshalb genau richtig, auch um flexibel zu bleiben.

Die Wiener Neustädterin hat bereits früh mit dem Malen begonnen. Schon während ihrer Studienzeit, sie studierte Bildnerische Erziehung an der Meisterklasse Tasquil, gab es Ausstellungen mit ihren Werken. Heute widmet sich die begeisterte Bergsteigerin hauptsächlich Berglandschaften, vorwiegend in ÖL.

Nächste Malwerkstatt: 29. Juni bis 1. Juli, Anmeldung unter: eberl@air-line.at. Es sind noch Plätze frei.

