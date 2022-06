Meisterbau eröffnete in Wr. Neustadt

Werbung

Nach zehn Monaten Bauzeit ist es geschafft: Die Holzbaufirma „Meisterbau Aichinger“ hat an ihrem neuen Standort in der Siegfried Theiss-Straße 2 (Wirtschaftspark Föhrenwald) eröffnet. „Büro und Produktion ist jetzt kombiniert, wir können die Abläufe viel schneller abwickeln. Wir können jetzt unsere Module unabhängig vom Wetter in der Halle fertigen, das ist natürlich ein großer Vorteil“, so Firmenchef Harald Aichinger im Gespräch mit der NÖN.

„Meisterbau Aichinger“ beschäftigt derzeit elf Mitarbeiter, drei davon sind Lehrlinge. Am Eröffnungstag, letzten Samstag, konnte Lehrling Daniel sein drittes Lehrjahr übrigens erfolgreich abschließen.

