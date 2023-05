Postbasis in Sollenau wurde eröffnet

In Sollenau wurde eine neue Postbasis eröffnet. Der neue Zustellstandort hat eine Nutzfläche von rund 2.500 m². Die bis zu 60 Mitarbeiter sortieren und stellen pro Tag bis zu 3.200 Pakete sowie Briefe und Werbesendungen in Sollenau und den umliegenden Gemeinden zu.

Die bisherigen Zustellbasen Leobersdorf und Felixdorf wurden durch den neuen Standort abgelöst. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde die Postbasis mit der notwendigen Infrastruktur für einen vollständigen E-Fuhrpark ausgestattet, damit die Zustellung in Zukunft komplett CO2-frei erfolgen kann. Die ersten E-Fahrzeuge sind bereits in Betrieb. Als Heizsystem ist eine Luftwärmepumpe in Betrieb und die Dachkonstruktion wurde für eine Photovoltaikanlage vorbereitet.

Neuigkeiten bezüglich eines Postpartners gibt es in Eggendorf: Ab 26. Juni übernimmt die Sonnenapotheke als neuer Postpartner. SPÖ-Bürgermeister Thomas Winter bestätigt, dass zwischen der Gemeinde und dem neuen Postpartner alles geregelt ist. Auch die Prüfung des Standortes durch die Post AG wurde nun positiv abgeschlossen.



