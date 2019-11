Nach 150 Jahren in der Innenstadt übersiedelte die Apotheke nun in die Ungargasse 26 (neben dem Akademiebad-Eingang), wo am Montag feierlich die Eröffnung am neuen Standort gefeiert wurde. „Wir haben den Auftrag, die Bevölkerung flächendecken zu versorgen, wenn 150 Jahre lang drei Apotheken am Hauptplatz sind und die Stadt wächst, geht das irgendwann nicht mehr“, sagt Apotheker Herbert Blüml.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) meinte, er würde bei dieser Abwanderung aus der Innenstadt ausnahmsweise ein Auge zudrücken: „Die Stadt besteht aus dem Herz im Zentrum und aus den Lungen. Mit dieser Übersiedlung wird nun die Lunge im Osten der Stadt gut versorgt.“