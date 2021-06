Eines vorweg, nicht nur die Musiker konnten beim zweitägigen Festival „Jazz am Dach“ von der Josef Matthias Hauer-Musikschule überzeugen, sondern auch der neue Veranstaltungsort – das Dach der Kasematten. Jeder war begeistert von dem großen Dachgarten und dem wunderschönen Ausblick über die Stadt.

Am Donnerstag gaben sich drei Big Bands ein Stelldichein über den Dächern der Stadt. Zuerst spielte die Hauer-Musikschule, dann die „BORG big.band.All Stars“ mit vielen Absolventen und den Abschluss bildete die „Crazy Hauer Big Band“ mit Hans Czettel und Josef Schultner als Gastmusiker. Zu hören gab es Bekanntes von Pop bis Swing und vor allem die beiden jungen Sänger Elena Schäfer und Sebstian Holzer, beide ehemals BORG, begeisterten das Publikum.

Am Freitag spielte das Saxophonensemble der Musikschule noch oben am Dach, dann mussten allerdings „The Hoodoo Men“ mit Erik Trauner von der Mojo Blues Band und die „11 Concert Band“ in die Kasematten ausweichen, weil ein Regenguss dem Open Air-Erlebnis ein schnelles Ende bereitete.

Über „endlich wieder Live-Musik“ freuten sich u.a. Erwin Buchta, ÖVP-Stadtrat Franz Piribauer, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner, Grünen-Stadträtin Tanja Windbüchler-Souschill.