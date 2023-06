Kulturverein Kirchschlag: Angelina Kindler übernimmt von Robert Kraft

Fünf Jahre lang lenkte Robert Kraft mit viel Engagement die Geschicke des 128 Mitglieder starken Vereins: „Es war eine sehr schöne Zeit, in der ich den Kulturverein in eine andere Richtung gelenkt habe. Es war mein Anliegen, dass mit dem Ritterfest auch das mittelalterliche Leben nach Kirchschlag kommt.“

Drei Mal ging diese Veranstaltung des Kulturvereins auf der Kirchschlager Burgruine inzwischen erfolgreich über die Bühne, und Robert Kraft will sich dafür einsetzen, dass dies auch so weitergeht. Doch ansonsten möchte er dem neuen Vorstand nicht mehr angehören: „Das ist die Chance bei einer Neuwahl, dass wieder ein neuer Geist und neue Ideen reinkommen.“

Und das will die neue, voll Tatendrang steckende Obfrau Angelina Kindler auch machen: „Es kribbelt schon. Kirchschlag ist ja auch deshalb Stadt geworden, weil es ein extrem vielfältiges Angebot hat – und das muss man pflegen und hegen.“

Bei der Umsetzung dieses Ziels hofft sie auf die Mitarbeit der am 13. Juni neu gewählten Vorstandsmitglieder: 1. Obfrau-Stv. Karl Stocker, 2. Obfrau-Stv. Hannes Grabner, Kassier Heinz Sattler (Stellvertreterin Leopoldine Pürrer), Schriftführer Maximilian Mayrhofer (Stellvertreter Bernd Kindler). Als künstlerischer Beirat werden Michael Hosiner, Sabine Hammer, Tanja Peklar-Zarka und Elisabeth Stangl tätig sein. Die Kassaprüfer sind Thomas Pürrer und Walpurga Pichler.

Das Kulturprogramm für 2023 steht größtenteils schon fest. Es beginnt mit dem Ritterfest am 22. und 23. Juli sowie dem Konzert in der Kreuzwegkirche am 14. August.