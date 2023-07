Einmal Ninja sein: „Ninja-Tempel” eröffnet in Wiener Neustadt

Klettern, balancieren und sich von Ring zu Ring schwingen. Wer schon einmal die TV-Sendung “Ninja Warrior” gesehen hat, hat sich vielleicht schon einmal gefragt – kann ich das auch? Interessierte haben nun die Möglichkeit ihr Können selbst auf die Probe zu stellen.

Der Betreiber der Anlage, Peter Bock erzählt: „Ich bin grundsätzlich Heilmasseur und habe im selben Haus mein Massagestudio. Die Halle ist frei geworden und ich habe mir gedacht, es gehört was Gescheites damit gemacht. Bevor es jemand anderer nimmt, schlage ich zu.” Gesagt getan. Im Gebäude des Freizeittempels befinden sich nun auf 680 m² ein Parkour mit diversen Ninja-Hindernissen. Ganz wie in der bekannten TV-Show “Ninja Warrior”, können Sportler oder alle, die es noch werden wollen, sich austoben, von Hindernis zu Hindernis schwingen oder auf den Trampolinen springen. „Es ist einiges da, was mit ein bisschen Ambition machbar sein sollte, aber natürlich auch Schwierigeres”, so Bock.

Ein „Spielplatz für Große” nennt er sein neues Sportareal. Er möchte mit der Errichtung zukünftigen Ninja Warriors und Teilnehmer des „Spartan Race” einen Trainingsplatz bieten. Peter Bock kommt selber aus dem Hindernislauf und hat schon über 100 Läufe hinter sich, darunter auch das „Spartan Race”. „Man sucht in der Umgebung nach Trainingsmöglichkeiten, aber da gibt es nicht viel. Vor allem die Outdoor-Möglichkeiten fallen bei Schlechtwetter und im Winter weg. Die Halle ist daher optimal”, sagt er. Bock ist der Meinung, dass Personen, die etwa die Hälfte der hier aufgebauten Hindernisse bewältigen können, in einem „Spartan Race” leichtes Spiel haben.

Wissenswertes zum „Ninja Tempel“

Wer den „Ninja Tempel” besuchen möchte, sollte sowohl Sportkleidung als auch Hallenschuhe oder rutschfeste Socken mitbringen. Außerdem werden Kurse angeboten, in welchen Teilnehmer mit Unterstützung eines Trainers die richtige Technik erlernen und ihre Fähigkeiten verbessern können. Im Rahmen regelmäßiger Wettkämpfe können sich die „Ninjas” untereinander messen und sogar Preise gewinnen.

Die NÖN testete den Parkours

Für die NÖN testete Kathi die Ninja-Anlage: Begonnen wird bei einer der „leichteren” Stationen - den Ringen. Sie hängt sich mit dem vollen Gewicht an diese, doch beim Versuch sich nach vorwärts zu hanteln, verlässt Kathi die Kraft und sie steht wieder am Boden. Gar nicht so leicht, so der erste Eindruck. Doch Peter Bock erklärt, man müsse sich hin und her schwingen und zum richtigen Zeitpunkt der Schwingung die Hand zum nächsten Ring bewegen. Er zeigt es mit einer Leichtigkeit vor. Tatsächlich, mit der richtigen Taktik gelingt es plötzlich.

Es folgen weitere Hindernisse - das Klettern zwischen den „Käsetüren”, das Bewältigen der „Five Steps” und das Springen am Trampolin. Schließlich muss sie bei einem der fortgeschrittenen Hindernissen aufgeben, denn diese schafft sie mit ihren aktuellen Fitnesslevel noch nicht. Ihr Sturz wird vom „Airbag” abgefedert, einen weichen mit Luft gefülltem Polster. Doch Peter Bock ermutigt Kathi, dass diese Übungen nach ein paar Besuchen des Ninja-Tempels mit Sicherheit auch für sie machbar sind.

Wir stellen fest, dass die Sportler aus dem Fernsehen, die scheinbar mühelos die Hindernisse bewältigen, über eine enorme Kraft vermögen müssen. Trotzdem war der Besuch des Tempels ein unglaublich lustiges Erlebnis und wir werden mit Sicherheit wiederkommen.