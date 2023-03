Fitness, Fußball und Padeln im neuen Studio in Bad Erlach

Nur wenige Gehminuten von „Höfler am Fluss“ entfernt wird schon fleißig gearbeitet. Denn hier wird dieses Jahr eines der modernsten Fitness- und Gesundheitsstudios in Österreich entstehen. Dafür verantwortlich zeichnen Jürgen Höfler und Christian Aflenzer, der über viele Jahre am Wiener Neustädter Domplatz seine Kunden coachte. Und vor allem den Fußballern als Ex-Profi und Trainer in der Region ein Begriff ist.

„Der Reiz für mich bestand darin, etwas Neues, Innovatives zu machen“, erklärt Aflenzer. Unter dem Namen „New Circle for Body and Mind“ wird vor allem auf „Mind“ viel Wert gelegt: „Das ist hier einzigartig, wir bieten mit Quantenmedizin und Regulierungstherapie etwas ganz Spezielles an“, verrät Aflenzer, der in seinem ganz persönlichen Konzept verschiedene Einflüsse verbindet, dass dann für Jung bis Alt, von Hobby- bis Profisportler jeden abholt. „Die Gerätschaften sind alle digitalisiert und am letzten Stand, die Milon-Geräte passen sich dadurch automatisch an den Kunden an“, schildert Aflenzer.

Damit aber nicht genug: Hinter den Fitnessräumlichkeiten soll ein Padel-Court und eine kleine Fußballhalle entstehen. „Man wird dabei auf Kunstrasen spielen, das ist in der Umgebung einmalig“, freut sich Jürgen Höfler. Die Arbeiten sind bereits voll im Gange, ein Eröffnungszeitpunkt ist geplant: „Wenn alles gut läuft, wollen wir circa Ende August bis Mitte September aufsperren“, gibt Höfler bekannt. Insgesamt vier Mitarbeiter, davon zwei voll- und zwei geringfügig beschäftigt, sollen die Kunden individuell betreuen. Aflenzer: „Mir ist wichtig, dass die Angestellten den Kunden bei allem genau helfen können.“

