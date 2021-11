Fürs albanische Herz: „Sharri Markt“ in Wiener Neustadt

Im neuen „Sharri Markt“ in der Dreipappelstraße 21 bietet Shkodrane Krasniqi ihren Kunden alles, was das albanische Herz begehrt. Sie arbeitete lange Zeit im Einzelhandel, letztes Jahr im Oktober entschied sie sich, in die Selbstständigkeit zu gehen: „Ich habe bei der Arbeit gemerkt, wie viele kosovarische Produkte es im österreichischen Handel nicht gibt. Also wollte ich den Leuten genau das bieten“, sagt die 31-Jährige.

Auf 300 Quadratmeter gibt es ein wechselndes und fixes Sortiment an Produkten aus dem Kosovo: „Man kann bei mir den kompletten Wocheneinkauf erledigen.“ Von Obst, Gemüse über Fleisch bis hin zu Gebäck und Getränke, gibt es alles. Auch ganz traditionell u.a. Suxhuk (Rohwurst) sowie Fasule e Bardhe (weiße Bohnen).

Wichtig ist Krasniqi der Kontakt zu Menschen, denn „nur so kann ich herausfinden, was den Leuten noch fehlt“. Sie möchte den albanischen Leuten ein Heimatgefühl geben, ihnen das bieten, was sie sonst nirgends kaufen können.