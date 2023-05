„Timeout“: Frühstückslokal statt Kantine am Tennisplatz in Winzendorf

Auch Sportler benötigen ab und zu mal eine Auszeit. Deshalb kommt die Neueröffnung des Lokals „Timeout“ zur Saisoneröffnung des Tennisplatzes gerade rechtzeitig. Die neue Pächterin Viktoria Roth setzt dabei auf Erneuerung in allen Bereichen. Nicht nur was die Renovierung und Umgestaltung der Kantine betrifft, sondern auch das Angebot. „Ich habe mich bei den Gästen umgehört, die Nachfrage an einem Frühstück war dabei sehr groß“, so die neue Pächterin.

Deshalb wurde aus der Kantine kurzerhand ein nettes Frühstückslokal. Neben den klassischen Frühstücksvarianten bietet Roth auch viel Gesundes wie beispielsweise Haferflocken an. Ebenso gibt es vegetarische Gerichte, neue Getränke und Smoothies. Am Nachmittag kommen aber auch Fleischtiger bei warmen Speisen auf ihre Kosten.

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Kantine renoviert. Foto: NÖN/Damböck, Doris Damböck

Der Imagewechsel hat nicht zuletzt damit zu tun, dass neben den Tennisspielern viele auswärtige Gäste die Kantine nutzen. Roths Vorgänger Johannes Wallner hat aus privaten Gründen den Pachtvertrag beendet. Die neue Pächterin hat für ihn gearbeitet und weiß daher wie der Hase läuft und was die Leute wollen. Dennoch werde Roth, wie sie sagt, „jeden Tag etwas Neues ausprobieren und schauen, was besonders gut bei den Gästen ankommt“.

Öffnungszeiten sind von 9 bis 13 Uhr und 16 bis 22 Uhr. Das „Timeout“ sucht noch nach einer Aushilfskraft. Bei Interesse bitte im Lokal melden.

