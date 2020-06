In diesen Tagen entsteht ein großer Kinderspielplatz mit Rutschen, Schaukeln, einer Balancierstrecke und vielem mehr, um auch den Kleinsten das größtmögliche Freizeitvergnügen zu bieten. Weiters wird der Bodenbelag vom Zugang zum Beachclub "Himmelblau" ausgetauscht und eingeebnet, damit sich nach Regen kein Wasser mehr ansammeln kann. Auch die Abfahrt wird eingeebnet und befestigt und ein Teil des Parkplatzes beleuchtet.

Stadtrat Franz Dinhobl: "Das Naherholungsgebiet Achtersee wird Stück für Stück weiter ausgebaut. Neben dem Beachvolleyballplatz, dem Badestrand und den Stufen in den See, wird mit dem Kinderspielplatz einem weiteren Anliegen der Besucherinnen und Besucher entsprochen. Mit den Bauarbeiten am Parkplatz und den Wegen wollen wir für mehr Sicherheit und auch Komfort sorgen!"