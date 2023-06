„Familienplatzl“ in der Wiener Neustädter Fußgängerzone

In einem gemeinschaftlichen Projekt des Rotary Clubs Wiener Neustadt und der Wiener Neustädter Sparkasse wurde dieser Tage in der Neunkirchner Straße 17 das sogenannte "Familienplatzl" eröffnet. In jenen Räumlichkeiten, in denen für die Dauer der Landesausstellung das "Büro2019" untergebracht war und zuletzt für ein Jahr der Möglichkeitsraum "mumkin" betrieben wurde, setzt der Verein "Familienplatzl" nun Themenschwerpunkte wie Besuchsbegleitung, Beratung in Trennungs- und Scheidungssituationen, Familienzusammenführung sowie Familien- und Elternberatung.

"Im Zusammenschluss der Wiener Neustädter Sparkasse und des Rotary Clubs konnte mit dem 'Familienplatzl' ein gemeinnütziger Verein gewonnen werden, der die Unterstützung von Familien in sozialer und ideeller Hinsicht in den Mittelpunkt rückt. Die Eröffnung der Familieneinrichtung fügt sich nahtlos in all unsere Bestrebungen ein, den Status Wiener Neustadts als 'Sozialhauptstadt' zu erhalten und auszubauen. Ich bedanke mich daher bei der Sparkasse und dem Rotary Club für die Initiative und freue mich über das Angebot, das für unsere Innenstadt eine große Bereicherung darstellt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

"Familienplatzl" ist ein gemeinnütziger überparteilicher Verein mit Sitz in Baden. Nachdem die dortigen Räumlichkeiten nicht mehr ausreichend waren, konnte der Verein durch die Unterstützung des Rotary Clubs Wiener Neustadt und der Sparkasse Wiener Neustadt für den Standort in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße gewonnen werden. Der Verein hat einen fünfjährigen Mietvertrag abgeschlossen.