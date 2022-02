Hundeschule in Schwarzenbach eröffnet

„Es gibt keinen Problemhund, einen Problemhund macht erst der Mensch aus ihm“, ist Hundetrainerin Sabine Schütz überzeugt: „Egal, ob das ein Schäferhund, ein Rottweiler oder ein Dackel ist.“

In ihrem Hundeausbildungszentrum will Schütz jetzt Hundebesitzern die Möglichkeit bieten, ihrem Liebling eine entsprechende Ausbildung zukommen zu lassen. Seit einer Woche ist das neue Hundeausbildungszentrum am Ortsrand von Schwarzenbach offen. Den Kursbetrieb starten die beiden Hundetrainerinnen Sabine Schütz und Karin Fürlinger am 1. März.

Ab da bieten sie ein breites Spektrum an Ausbildung an: „Für Welpen einen Junghundekurs. Einen normalen Grund- und Basiskurs bis zur Rettungshundearbeit. Das geht von den Kleinsten – ab zehn Wochen ist es ideal – bis zu den Ausgewachsenen, die halt schon Problemchen haben.“

Einen wesentlichen Grund für die Ausbildung eines Hundes sieht Schütz vor allem in der Vermeidung von Konflikten zwischen Mensch und Tier: „Es soll für jeden eine Grundbasis an Gehorsam gegeben sein, sodass ich auf der Straße problemlos an Kindern vorbeigehen kann. Wenn ich draußen gehe, soll nicht ein anderer Passant Angst haben, weil ich einen Hund dabei habe. Alltagssachen wie ‚bei Fuß‘, ‚Sitz‘ oder ‚Platz‘ muss jeder Hund beherrschen“.

Zum Schluss hat sie noch einen guten Tipp parat: „Voraussetzung für eine gute Beziehung ist das ständige Beschäftigen mit dem Hund. Alles lässt sich mit Belohnung, Futter und Spiel machen.“

Kontakt: 0664/1669877

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden