Markt Piesting: „Morgenstern“ mit Atelier

Der Verein „Morgenstern“ hat ein neues Angebot: Das Atelier, eine neue Abteilung im Tagesbereich.

Conny Huber, Leiterin des Tagesbereichs, bezeichnet die neue Kleingruppe als „innovativ – produktiv – kreativ“, was sie folgendermaßen erklärt: „Wir freuen uns auf Aufträge aus der Bevölkerung, an die wir kreativ und innovativ herangehen können. Industriearbeiten werden bei uns produktiv erledigt“, so Huber.

Der Standort des Ateliers befindet sich in der „Halle“ in Piesting.

Anfragen per Email an conny.huber@verein-morgenstern.at oder marktplatzl@verein-morgenstern.at oder telefonisch unter 0676/83216413 bzw. 0676/83216406.

